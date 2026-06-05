Стал известен стартовый состав России на товарищеский матч с Буркина-Фасо. Игра состоится 5 июня, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Максименко, Бевеев, Мелeхин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Миранчук Ан., Миранчук Ал. (к), Глушенков, Садулаев.

Запасные: Адамов, Митрюшкин, Данилов, Вахания, Сильянов, Батраков, Кисляк, Обляков, Ибрагимов, Кривцов, Петров, Сергеев, Мелкадзе.

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