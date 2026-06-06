Игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о дебюте за Россию

Амир Ибрагимов, футболист «Манчестер Юнайтед», прокомментировал дебют за сборную России.

Игрок вышел на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Весь второй тайм Россия провела в большинстве.

Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).

Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

– Сразу ли удалось войти в игру или поначалу эмоции мешали сосредоточиться?

– Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.

– Когда ты узнал, что выйдешь на поле?

– Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.

– Если появишься на поле в Калининграде, какая будет задача?

– В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол.