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Игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о дебюте за Россию

Сегодня, 00:11

Амир Ибрагимов, футболист «Манчестер Юнайтед», прокомментировал дебют за сборную России.

Игрок вышел на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

  • Весь второй тайм Россия провела в большинстве.
  • Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

– Сразу ли удалось войти в игру или поначалу эмоции мешали сосредоточиться?

– Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.

– Когда ты узнал, что выйдешь на поле?

– Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.

– Если появишься на поле в Калининграде, какая будет задача?

– В следующий раз буду больше рисковать, хочу забить гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Буркина-Фасо Россия Ибрагимов Амир
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