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Товарищеские матчи. Игрок РПЛ поучаствовал в разгроме Сербии Мексикой, Чехия победила Гватемалу

Сегодня, 08:45

Сборная Мексики в своем последнем товарищеском матче перед ЧМ-2026 разгромила Сербию со счетом 5:1.

Игра прошла в Толуке. Мексиканцы проигрывали по ходу игру, но вышли вперед еще до конца первого тайма, а во втором довели счет до крупного.

Футболисты Сербии Стефан Букинац и Адем Авдич забили автоголы на 45+2-й и 72-й минутах. Чужие ворота поразил на 19-й Петар Станич.

У Мексики забили Йохан Васкес на 34-й, Рауль Хименес на 57-й и полузащитник «Динамо» Луис Чавес на 90-й.

Чавес вышел на замену на 73-й минуте. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес вышел в основе и был заменен на 55-й минуте. Принадлежащий «Зениту» защитник сборной Сербии Страхиня Эракович играл с начала встречи и был заменен на 79-й минуте.

В другом матче Чехия победила Гватемалу со счетом 3:1.

Игра прошла в городе Гаррисон, штат Нью-Джерси, в США.

Для Чехии это был последний товарищеский матч перед ЧМ-2026. У них отличились Патрик Шик на 11-й минуте, Томаш Хоры на 72-й и Денис Висински на 79-й. У Гватемалы забил Уильям Фахардо на 40-й.

Мексика и Чехия выступят на ЧМ-2026 в группе A вместе с ЮАР и Южной Кореей.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Динамо Сербия Мексика Чавес Луис
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