Бубнов прокомментировал крупную победу России над Буркина-Фасо

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Буркина-Фасо (3:0).

«Когда я вижу сборную команду, которая выходит на игру без фамилий на футболках, то серьезно такую команду не воспринимаю совсем. Это говорит о том, что у них такие большие материальные проблемы, что они даже не могут написать фамилии на футболках – это настолько несолидно выглядит, что можно заранее сказать: проиграют и могут проиграть с крупным счетом. По сравнению с египтянами, которые нас в Каире гоняли так, что мы как бобики бегали за мячом, сборная Буркина-Фасо вообще в футбол играть не умеет.

У африканцев есть только функциональная готовность – они от природы физически сильные и мощные, все высокого роста под метр 90, но тактически играют безграмотно, особенно в обороне. В пас играют безобразно, много брака, и даже в голевых ситуациях не могут правильно распорядиться мячом. Мы, как обычно, ничего сверхъестественного не показали даже при выигрыше 4:0 – во втором тайме, когда они остались в меньшинстве, они даже лучше играли, чем в большинстве», – сказал Бубнов.