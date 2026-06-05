В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что в 2027 году сборная России, скорее всего, проведет товарищеский матч с Китаем.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет» – сказал Дюков.

Сборная Китая располагается на 94-м месте в рейтинге ФИФА, Россия – на 36-м.

5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Ранее товарищеский матч провели женские команды России и Китая, россиянки в гостях одержали победу со счетом 2:1.