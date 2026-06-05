Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу

В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу

Сегодня, 13:51
4

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что в 2027 году сборная России, скорее всего, проведет товарищеский матч с Китаем.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет» – сказал Дюков.

Сборная Китая располагается на 94-м месте в рейтинге ФИФА, Россия – на 36-м.

5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Ранее товарищеский матч провели женские команды России и Китая, россиянки в гостях одержали победу со счетом 2:1.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали и Египтом.

Еще по теме:
Стало известно, поедет ли Путин на ЧМ-2026 10
Карпину пришлось отжиматься на тренировке сборной России 3
Футболист сборной России: «Я хочу выиграть «Золотой мяч»
Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Китай Дюков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1780657941
Можно кого-то лучше найти, хотя разнести Китай тоже неплохо
Ответить
Айболид
1780659015
Можно не смотреть - проиграют . В данном случае, порядок будет бить класс .
Ответить
Plyash
1780660196
Опять суходрочный матч ... Сколько их таких ещё впереди , даже Колосков не знает .
Ответить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:31
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
28
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Буркина-Фасо: 5 июня 2026
18:47
В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу
13:51
4
Товарищеские матчи. Игрок РПЛ поучаствовал в разгроме Сербии Мексикой, Чехия победила Гватемалу
08:45
Товарищеские матчи. Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не справилась с Ираком
00:09
4
Четыре игрока покинули сборную России
Вчера, 18:18
13
Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»
Вчера, 12:29
4
Где смотреть матч Россия – Буркина-Фасо: во сколько прямая трансляция: 5 июня 2026
Вчера, 11:30
Жена Карпина: «Я колю ботокс, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний»
Вчера, 08:43
11
Товарищеский матч. Нидерланды перед ЧМ-2026 проиграли дома Алжиру (0:1)
3 июня
1
Россию обвинили в том, что она победила Нидерланды на Евро-2008 благодаря допингу
3 июня
23
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
2 июня
Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории по голам за сборную
2 июня
1
Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
2 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Панаму, США победили Сенегал
1 июня
1
Товарищеский матч. Германия разгромила Финляндию – 4:0!
31 мая
3
Мостовой отреагировал на поражение сборной России от Египта
30 мая
4
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
30 мая
2
ВидеоИгроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта
30 мая
17
Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта
30 мая
3
ВидеоРечь Карпина в перерыве матча Египет – Россия
29 мая
1
Канчельскис вынес вердикт сборной России
29 мая
36
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта
29 мая
8
Игроки сборной России шутили над Агкацевым и Кривцовым после Египта: «Проиграли третий трофей за три недели»
29 мая
4
ВидеоБатраков подарил футболку мальчику после матча с Египтом
29 мая
2
Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией
29 мая
4
Реакция Мостового на поражение сборной России от Египта
29 мая
5
Игрок сборной России – о Египте: «Не выходили из отеля, было страшно смотреть на улицу»
29 мая
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 