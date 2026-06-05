В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что в 2027 году сборная России, скорее всего, проведет товарищеский матч с Китаем.
«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет» – сказал Дюков.
Сборная Китая располагается на 94-м месте в рейтинге ФИФА, Россия – на 36-м.
5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
Ранее товарищеский матч провели женские команды России и Китая, россиянки в гостях одержали победу со счетом 2:1.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали и Египтом.
Источник: ТАСС