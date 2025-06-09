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Товарищеские матчи. Сборные
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Китай
Сборная Китая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.thecfa.cn/index.html
Тренер:
Цзяи Шао
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу
5 июня
4
Трансляция
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Сингапур – Китай: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.88
4 июня
Трансляция
Китай – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Китай – Камерун: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.25
30 марта
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
23 января
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
23 января
3
Прогноз на точный счет матча Китай – Бахрейн: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
2025.06.09 10:56
Прогноз на точный счет матча Индонезия – Китай: квалификация ЧМ-2025, 5 июня 2025
2025.06.04 12:38
Россия может сыграть с Аргентиной
2025.05.15 21:47
1
Трансляция
Китай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025
2025.03.25 12:50
Трансляция
Саудовская Аравия – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025
2025.03.20 20:05
Состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
2024.10.01 19:19
1
Стал известен соперник молодежной сборной России в октябре
2024.10.01 17:25
1
Слуцкий отреагировал на предложение возглавить сборную Китая
2024.09.24 10:26
1
Слуцкий: «Я уже становлюсь китайцем – впервые так сильно болел за другую страну»
2024.08.02 15:50
6
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
В РФС объяснили, почему Россия не сыграет с Китаем в 2024 году
2024.04.13 15:37
Стал известен город, в котором может пройти матч Россия — Китай
2024.03.12 12:58
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному заключению
2024.02.23 15:33
4
Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем
2023.11.21 15:43
1
В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая
2023.10.18 09:08
3
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
2023.04.12 17:36
5
Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем
2023.04.03 10:50
2
Матыцин оценил вероятность проведения матча Россия – Китай
2023.03.29 15:04
Дюков рассказал, сыграет ли сборная России с Китаем
2023.03.27 07:30
2
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
2023.03.13 16:43
8
1
2
3
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
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