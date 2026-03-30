Китай – Камерун: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.25

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Китая примет сборную Камеруна. Обе команды находятся в процессе подготовки к официальным турнирам и будут использовать этот матч для проверки игровых сочетаний. Китай подходит к игре после уверенной победы над Кюрасао (2:0), тогда как Камерун уступил Австралии с минимальным счeтом (0:1).

Китай

Сборная Китая подходит к матчу после убедительной победы над Кюрасао (2:0), которая прервала серию из трeх поражений в официальных матчах. Важный фактор – китайцы обязательно забивают в 4 последних товарищеских матчах, что говорит о стабильности атакующей линии в играх такого формата. Однако выездная статистика тревожна: Китай проигрывает в 4 последних гостевых товарищеских матчах. В последних 5 играх у команды 4 забитых и 5 пропущенных мячей (0.80 и 1.00 в среднем).

Камерун

Камерунцы завершили своe выступление на Кубке Африки, где дошли до стадии плей-офф, но уступили Марокко (0:2). В последних 5 матчах команда демонстрирует сбалансированную статистику: 5 забитых и 6 пропущенных мячей (1.00 и 1.20 в среднем). Обращает на себя внимание тревожная тенденция – Камерун пропускает в 5 последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне. В атаке львы нестабильны: после двух голов в ворота Мозамбика и ЮАР команда не смогла забить в двух последних играх (Марокко, Австралия).

Факты о командах

Китай

Победа в последнем матче над Кюрасао (2:0)

Забивает в 4 последних товарищеских матчах подряд

Проигрывает в 4 последних гостевых товарищеских матчах

В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено в среднем

Прервал серию из трeх поражений победой над Кюрасао

Камерун

Поражение в последнем матче от Австралии (0:1)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено в среднем

Два матча подряд без забитых голов (Марокко, Австралия)

Участвовал в Кубке Африки в январе 2026

Прогноз на матч Китай – Камерун

Товарищеский характер встречи позволяет обеим командам экспериментировать, что часто приводит к более открытому футболу. Китай имеет преимущество своего поля и стабильно забивает в товарищеских матчах. Камерун выглядит сильнее с точки зрения индивидуального класса игроков, но пропускает в 5 матчах подряд, что даeт шансы китайской атаке. Ожидается, что обе сборные сумеют отличиться, учитывая оборонительные проблемы Камеруна и голевую серию Китая.

