Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Китай – Камерун: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.25

30 марта 2026 8:43
Китай - Камерун
31 мар. 2026, вторник 09:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.25
Обе забьют – да
Сделать ставку

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Китая примет сборную Камеруна. Обе команды находятся в процессе подготовки к официальным турнирам и будут использовать этот матч для проверки игровых сочетаний. Китай подходит к игре после уверенной победы над Кюрасао (2:0), тогда как Камерун уступил Австралии с минимальным счeтом (0:1).

Китай

Сборная Китая подходит к матчу после убедительной победы над Кюрасао (2:0), которая прервала серию из трeх поражений в официальных матчах. Важный фактор – китайцы обязательно забивают в 4 последних товарищеских матчах, что говорит о стабильности атакующей линии в играх такого формата. Однако выездная статистика тревожна: Китай проигрывает в 4 последних гостевых товарищеских матчах. В последних 5 играх у команды 4 забитых и 5 пропущенных мячей (0.80 и 1.00 в среднем).

Камерун

Камерунцы завершили своe выступление на Кубке Африки, где дошли до стадии плей-офф, но уступили Марокко (0:2). В последних 5 матчах команда демонстрирует сбалансированную статистику: 5 забитых и 6 пропущенных мячей (1.00 и 1.20 в среднем). Обращает на себя внимание тревожная тенденция – Камерун пропускает в 5 последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне. В атаке львы нестабильны: после двух голов в ворота Мозамбика и ЮАР команда не смогла забить в двух последних играх (Марокко, Австралия).

Факты о командах

Китай

  • Победа в последнем матче над Кюрасао (2:0)
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах подряд
  • Проигрывает в 4 последних гостевых товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Прервал серию из трeх поражений победой над Кюрасао

Камерун

  • Поражение в последнем матче от Австралии (0:1)
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Два матча подряд без забитых голов (Марокко, Австралия)
  • Участвовал в Кубке Африки в январе 2026

Прогноз на матч Китай – Камерун

Товарищеский характер встречи позволяет обеим командам экспериментировать, что часто приводит к более открытому футболу. Китай имеет преимущество своего поля и стабильно забивает в товарищеских матчах. Камерун выглядит сильнее с точки зрения индивидуального класса игроков, но пропускает в 5 матчах подряд, что даeт шансы китайской атаке. Ожидается, что обе сборные сумеют отличиться, учитывая оборонительные проблемы Камеруна и голевую серию Китая.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Камерун Китай
Другие прогнозы
31.03.2026
09:00
2.25
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Камерун
Обе забьют – да
31.03.2026
15:00
1.53
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан - Коморские острова
Тотал меньше 2.5 голов
31.03.2026
17:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея - Мадагаскар
Победа Мадагаскара
31.03.2026
19:00
1.42
Лига наций, Переходные матчи
Латвия - Гибралтар
Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5
31.03.2026
19:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Словения
Победа Черногории
31.03.2026
19:00
2.45
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Швейцария
Тотал больше 3.5 голов 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 