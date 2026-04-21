«Волга» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 1.92

21 апреля 2026 11:00
Волга - Чайка
22 апр. 2026, среда 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 30 тур
1.92
ТБ (2,5)
22 апреля в 30-м туре Первой лиги сыграют «Волга» и «Чайка». Матч в Ульяновске начнется в 17:00 (мск).

«Волга»

«Волга» занимает 14-е место с 32 очками и еще не гарантировала себе место в Первой лиге на следующий сезон. Отрыв от зоны вылета – всего 3 очка.

Последние результаты:

  • 18.04.26 «Родина» – «Волга» – 0:0;
  • 12.04.26 «Волга» – «Шинник» – 0:1;
  • 05.04.26 СКА Хабаровск – «Волга» – 1:1.

«Чайка»

В прошлом туре «Чайка» сенсационно обыграла лидирующий «Факел» (2:0) и сохранила теоретические шансы на выживание. Однако за оставшиеся 5 туров нужно отыграть еще 9 очков от спасительного 15-го места, что выглядит нереальной задачей.

Предыдущие результаты:

  • 18.04.26 «Чайка» – «Факел» – 2:0;
  • 11.04.26 «Чайка» – «Енисей» – 1:4;
  • 05.04.26 «Урал» – «Чайка» – 5:0.

Очные встречи

  • 02.08.25 «Чайка» – «Волга» – 1:1;
  • 01.10.23 «Чайка» – «Волга» – 1:0;
  • 06.08.23 «Волга» – «Чайка» – 1:2.

Прогноз на матч «Волга» – «Чайка»

Несмотря на победу над «Факелом», в спасение «Чайки» не верится. Команда с худшей обороной чудом умудрилась не пропустить от лидера, но едва ли сможет играть надежно в каждом матче. «Волга» также не блещет у своих ворот, так что мы вправе рассчитывать на результативный матч.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.92.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига
