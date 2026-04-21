22 апреля в 30-м туре Первой лиги сыграют «Волга» и «Чайка». Матч в Ульяновске начнется в 17:00 (мск).
«Волга»
«Волга» занимает 14-е место с 32 очками и еще не гарантировала себе место в Первой лиге на следующий сезон. Отрыв от зоны вылета – всего 3 очка.
Последние результаты:
- 18.04.26 «Родина» – «Волга» – 0:0;
- 12.04.26 «Волга» – «Шинник» – 0:1;
- 05.04.26 СКА Хабаровск – «Волга» – 1:1.
«Чайка»
В прошлом туре «Чайка» сенсационно обыграла лидирующий «Факел» (2:0) и сохранила теоретические шансы на выживание. Однако за оставшиеся 5 туров нужно отыграть еще 9 очков от спасительного 15-го места, что выглядит нереальной задачей.
Предыдущие результаты:
- 18.04.26 «Чайка» – «Факел» – 2:0;
- 11.04.26 «Чайка» – «Енисей» – 1:4;
- 05.04.26 «Урал» – «Чайка» – 5:0.
Очные встречи
- 02.08.25 «Чайка» – «Волга» – 1:1;
- 01.10.23 «Чайка» – «Волга» – 1:0;
- 06.08.23 «Волга» – «Чайка» – 1:2.
Прогноз на матч «Волга» – «Чайка»
Несмотря на победу над «Факелом», в спасение «Чайки» не верится. Команда с худшей обороной чудом умудрилась не пропустить от лидера, но едва ли сможет играть надежно в каждом матче. «Волга» также не блещет у своих ворот, так что мы вправе рассчитывать на результативный матч.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.92.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.