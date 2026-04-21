22 апреля в 30-м туре Первой лиги сыграют «Волга» и «Чайка». Матч в Ульяновске начнется в 17:00 (мск).

«Волга»

«Волга» занимает 14-е место с 32 очками и еще не гарантировала себе место в Первой лиге на следующий сезон. Отрыв от зоны вылета – всего 3 очка.

Последние результаты:

18.04.26 «Родина» – «Волга» – 0:0;

12.04.26 «Волга» – «Шинник» – 0:1;

05.04.26 СКА Хабаровск – «Волга» – 1:1.

«Чайка»

В прошлом туре «Чайка» сенсационно обыграла лидирующий «Факел» (2:0) и сохранила теоретические шансы на выживание. Однако за оставшиеся 5 туров нужно отыграть еще 9 очков от спасительного 15-го места, что выглядит нереальной задачей.

Предыдущие результаты:

18.04.26 «Чайка» – «Факел» – 2:0;

11.04.26 «Чайка» – «Енисей» – 1:4;

05.04.26 «Урал» – «Чайка» – 5:0.

Очные встречи

02.08.25 «Чайка» – «Волга» – 1:1;

01.10.23 «Чайка» – «Волга» – 1:0;

06.08.23 «Волга» – «Чайка» – 1:2.

Прогноз на матч «Волга» – «Чайка»

Несмотря на победу над «Факелом», в спасение «Чайки» не верится. Команда с худшей обороной чудом умудрилась не пропустить от лидера, но едва ли сможет играть надежно в каждом матче. «Волга» также не блещет у своих ворот, так что мы вправе рассчитывать на результативный матч.