22 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 30-го тура Первой лиги России. Неплохо адаптировавшийся к «лучшей лиге мира» «Спартак» из Костромы будет принимать «СКА-Хабаровск».

«Спартак» Кострома

«Спартак» превзошел ожидания и идет на пятой строчке в таблице Первой лиги. У команды Евгения Таранухина остаются только математические шансы на место в стыках за право сыграть в РПЛ, но и без этого команда из Костромы стала одним из откровений сезона.

Последние три игры:

Нефтехимик – Спартак Кострома 3:1

Черноморец – Спартак Кострома 1:2

Спартак Кострома – Енисей 2:1

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане существенно сдали позиции на весеннем отрезке. До большого перерыва «СКА» мог претендовать на стыковые матчи (пусть и относительно), однако череда не самых хороших результатов привела к тому, что «армейцы» свалились аж на 13-е место в «лучшей лиге мира».

Последние три игры:

СКА-Хабаровск – Ротор 1:2

Челябинск – СКА-Хабаровск 2:2

СКА-Хабаровск – Волга 1:1

Очные встречи

СКА-Хабаровск – Спартак Кострома 1:2

Спартак Кострома – СКА-Хабаровск 0:2

СКА-Хабаровск – Спартак Кострома 0:0

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «СКА-Хабаровск»

«Спартак» смотрится фаворитом не только благодаря более яркому футболу весной, но и из-за того, что «СКА» проделает немалый путь до игры 30-го тура. Считаем, что «красно-белые» оправдают статус фаворита и порадуют своих преданных поклонников.

Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1,85. Прогноз на счет – 1:0.