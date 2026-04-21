22 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 30-го тура Первой лиги России. Неплохо адаптировавшийся к «лучшей лиге мира» «Спартак» из Костромы будет принимать «СКА-Хабаровск».
«Спартак» Кострома
«Спартак» превзошел ожидания и идет на пятой строчке в таблице Первой лиги. У команды Евгения Таранухина остаются только математические шансы на место в стыках за право сыграть в РПЛ, но и без этого команда из Костромы стала одним из откровений сезона.
Последние три игры:
-
Нефтехимик – Спартак Кострома 3:1
- Черноморец – Спартак Кострома 1:2
- Спартак Кострома – Енисей 2:1
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане существенно сдали позиции на весеннем отрезке. До большого перерыва «СКА» мог претендовать на стыковые матчи (пусть и относительно), однако череда не самых хороших результатов привела к тому, что «армейцы» свалились аж на 13-е место в «лучшей лиге мира».
Последние три игры:
- СКА-Хабаровск – Ротор 1:2
- Челябинск – СКА-Хабаровск 2:2
- СКА-Хабаровск – Волга 1:1
Очные встречи
- СКА-Хабаровск – Спартак Кострома 1:2
- Спартак Кострома – СКА-Хабаровск 0:2
- СКА-Хабаровск – Спартак Кострома 0:0
Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «СКА-Хабаровск»
«Спартак» смотрится фаворитом не только благодаря более яркому футболу весной, но и из-за того, что «СКА» проделает немалый путь до игры 30-го тура. Считаем, что «красно-белые» оправдают статус фаворита и порадуют своих преданных поклонников.
Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1,85. Прогноз на счет – 1:0.