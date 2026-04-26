Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лацио» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

26 апреля 2026 8:09
Лацио - Удинезе
27 апр. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

27 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет «Удинезе». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней половине. Обе команды демонстрируют организованную игру в обороне.

«Лацио»

Римляне подходят к матчу в отличном настроении после выхода в финал Кубка Италии, где в серии пенальти была пройдена «Аталанта». В чемпионате команда также на ходу – победа над «Наполи» (2:0) в прошлом туре подтвердила высокий уровень. Оборона «Лацио» выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Лацио» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Удинезе»

Фриульцы подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Пармы» (0:1), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует одну из лучших оборонительных линий – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Кинан Дэвис с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Удинезе» традиционно удачно играет против «Лацио» в гостях, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Лацио»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Удинезе»
  • Вышел в финал Кубка Италии

«Удинезе»

  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Лацио»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Лацио»
  • Поражение в последнем матче от «Пармы» (0:1)

Прогноз на матч «Лацио» – «Удинезе»

Встреча двух команд с надeжной обороной вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Лацио» имеет преимущество домашнего поля и находится на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка. «Удинезе» традиционно удачно играет в гостях против римлян, но текущая форма хозяев выглядит предпочтительнее. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа «Лацио»

Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Удинезе Лацио
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 