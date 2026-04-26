27 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет «Удинезе». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней половине. Обе команды демонстрируют организованную игру в обороне.

«Лацио»

Римляне подходят к матчу в отличном настроении после выхода в финал Кубка Италии, где в серии пенальти была пройдена «Аталанта». В чемпионате команда также на ходу – победа над «Наполи» (2:0) в прошлом туре подтвердила высокий уровень. Оборона «Лацио» выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Лацио» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Удинезе»

Фриульцы подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Пармы» (0:1), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует одну из лучших оборонительных линий – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Кинан Дэвис с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Удинезе» традиционно удачно играет против «Лацио» в гостях, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Лацио»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Удинезе»

«Удинезе»

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Лацио»

Забивает в 5 последних очных матчах против «Лацио»

Прогноз на матч «Лацио» – «Удинезе»

Встреча двух команд с надeжной обороной вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Лацио» имеет преимущество домашнего поля и находится на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка. «Удинезе» традиционно удачно играет в гостях против римлян, но текущая форма хозяев выглядит предпочтительнее. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки