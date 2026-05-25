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«Коритиба» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 2.55

25 мая 2026 8:00
Коритиба - Баия
26 мая 2026, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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2.55
Победа «Коритибы»
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26 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Коритиба» и «Баия». Хозяева занимают 8-е место с 23 очками, гости – 7-е место с 23 очками. Обе команды соседи по турнирной таблице, но «Коритиба» на подъeме (разгромила «Сантос» 3:0), а «Баия» не может выиграть 7 матчей подряд.

«Коритиба»

«Коритиба» в порядке: 8-е место, после разгрома «Сантоса» (3:0) команда набрала ход. Атака стабильна – 1.20 гола за игру, Педро Роша (7 голов) – главная звезда. Проблема – оборона: 1.80 пропущенных в среднем, 9 голов за 5 матчей.

Дома «Коритиба» играет уверенно: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. Забивают в 3 последних очных встречах с «Баией». Правда, статистика личных встреч пугает: 4 поражения подряд от «Баии». Но текущая форма гостей даeт надежду.

«Баия»

«Баия» в кризисе: 7 матчей без побед. Оборона – ужас: 9 пропущенных за последние 5 игр (1.80 в среднем), пропускают в 9 последних матчах подряд. Атака ещe работает (1.40 гола за игру), но этого недостаточно.

Зато есть историческое преимущество: 4 победы подряд в очных встречах с «Коритибой»! И забивают в 5 последних матчах против этого соперника. Это психологический плюс. Правда, текущая форма гостей настолько плоха, что даже эта серия под вопросом.

Факты о командах:

«Коритиба»

  • Занимает 8-е место, 23 очка
  • Разгромила «Сантос» 3:0 в прошлом туре
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в 3 последних очных встречах с «Баией»
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Педро Роша (7 голов)

«Баия»

  • Занимает 7-е место, 23 очка
  • Семь матчей без побед – кризис
  • Четыре победы подряд в очных встречах с «Коритибой»
  • Забивает в 5 последних матчах против «Коритибы»
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Лусиано (8 голов)

История личных встреч

  • «Баия» побеждает в 4 последних очных матчах против «Коритибы»
  • «Баия» забивает в 5 последних встречах
  • «Коритиба» забивает в 3 последних матчах против «Баии»

Прогноз на матч «Коритиба» – «Баия»

«Баия» – неудобнейший соперник для «Коритибы»: 4 победы подряд в очных встречах. Но текущая форма гостей – 7 матчей без побед – ужасна. Оборона дырявая (1.80 пропущенных), пропускают в 9 матчах подряд.

«Коритиба» на подъeме, дома играют уверенно. Разгром «Сантоса» добавил уверенности. Скорее всего, хозяева прервут свою чeрную серию в личных встречах и добьются победы. «Баия» может забить (они забивают в 5 последних очных встречах), но этого будет недостаточно.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Коритибы» – коэффициент 2.55
  • Обе забьют – да

2.55
Победа «Коритибы»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Баия Коритиба
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