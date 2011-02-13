Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Баия
€ 90 млн
Баия
Сальвадор
Бразилия. Серия А
Стадион:
Фонте-Нова
Сайт:
http://www.esporteclubebahia.com.br/en/home/
Тренер:
Рожерио Сени
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Баия» – «Ремо»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
Вчера, 08:45
«Баия» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
«Витория» – «Баия»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Шапекоэнсе» – «Баия»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Баия» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Баия» – «Коринтианс»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Атлетико Минейро» – «Баия»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
21 июля
«Баия» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 4 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
«Баия» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3.9
29 мая
«Коритиба» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 2.10
25 мая
«Фламенго» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.5
19 апреля
«Баия» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
5 апреля
«Баия» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
1 апреля
Экс-директор «Спартака» прояснил, почему у Виллиана Жозе не получилось в клубе
28 марта
«Ремо» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.80
21 марта
«Баия» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.83
18 марта
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
13 февраля
11
Бразильский клуб отклонил 12-миллионное предложение ЦСКА
13 февраля
4
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб
2025.12.19 13:00
2
У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак
2025.10.07 19:10
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Мирассол» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.31 09:09
Защитник «Зенита» ждет предложений из Европы
2025.08.01 07:50
3
Прогноз на точный счeт матча «Форталеза» – «Баия»: Серия A, 19 июля 2025
2025.07.18 09:21
Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»
2025.07.13 15:53
1
Видео
Халк забил гол прямым ударом с углового
2025.07.13 11:55
16
«Баия» – «Атлетико Минейро»: прогноз на матч 13 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.11 13:03
Прогноз на точный счeт матча «Баия» – «Атлетико Минейро»: Серия A, 13 июля 2025
2025.07.11 09:30
Прогноз на точный счет матча «Брагантино» – «Баия»: Бразилия. Высшая лига, 13 июня 2025 года
2025.06.12 10:41
1
2
3
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+