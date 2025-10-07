Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак

Сегодня, 19:10

Атакующий полузащитник «Баия» Эвертон Рибейро оказался серьезно болен.

У 36-летнего футболиста обнаружили рак щитовидной железы.

«Около месяца назад мне поставили диагноз – рак щитовидной железы. Мне сделали операцию, слава богу, все прошло хорошо.

Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и вашей поддержке. Спасибо за все молитвы и заботу», – написал Рибейро в соцсетях.

  • Хавбек почти всю карьеру провел в бразильских клубах, за исключением 2,5 лет в «Шабаб Аль-Ахли».
  • Рибейро – участник ЧМ-2022.
  • В его активе 3 гола и 1 ассист в 22 матчах за сборную Бразилии.

Еще по теме:
Игрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон» 10
Анчелотти вызвал в сборную Бразилии двух зенитовцев 6
Стало известно, зачем Дуглас Сантос получил российский паспорт 6
Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Баия Бразилия Рибейро Эвертон
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
Все новости
Все новости
У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак
19:10
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
23 сентября
Стало известно, кто будет вручать «Золотой мяч»
20 сентября
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
17 сентября
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
11 сентября
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
8 сентября
5
Фото37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
6 сентября
Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока за Бразилию
6 сентября
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
5 сентября
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
5 сентября
13
ВидеоБразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
4 сентября
ВидеоНеймар сделал татуировку с эмблемой «Сантоса»
1 сентября
1
Фото«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
27 августа
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
26 августа
1
Пост44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории
20 августа
8
ВидеоНеймар заплакал после разгрома его команды в чемпионате Бразилии
18 августа
Неймар дерзко ответил на вопрос о возвращении в сборную Бразилии
6 августа
Неймар оформил первый дубль за два года
5 августа
1
«Фламенго» не хватает одного документа, чтобы объявить о трансфере игрока из РПЛ
1 августа
1
ФотоЭкс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии, от которого отказался «Спартак», подписал контракт с другим клубом
27 июля
1
ВидеоНеймар поругался с болельщиками после поражения «Сантоса»
24 июля
1
ФотоНеймар сломал угловой флаг во время празднования, но гол не засчитали
24 июля
2
ФотоВыступавший 17 лет за «Атлетико» Сауль покинул клуб
24 июля
3
Видео38-летний Халк сделал дубль со штрафных в матче чемпионата Бразилии
21 июля
6
ВидеоРобиньо-младший, чей отец отбывает срок за групповое изнасилование, обучает 33-летнего Неймара финтам
18 июля
1
Видео‎Халк забил гол прямым ударом с углового
13 июля
18
ВидеоЭкс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени
13 июля
2
Чемпион Бразилии назначил Анчелотти
8 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 