У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак

Атакующий полузащитник «Баия» Эвертон Рибейро оказался серьезно болен.

У 36-летнего футболиста обнаружили рак щитовидной железы.

«Около месяца назад мне поставили диагноз – рак щитовидной железы. Мне сделали операцию, слава богу, все прошло хорошо.

Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и вашей поддержке. Спасибо за все молитвы и заботу», – написал Рибейро в соцсетях.