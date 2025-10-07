У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак

Атакующий полузащитник «Баия» Эвертон Рибейро оказался серьезно болен.
У 36-летнего футболиста обнаружили рак щитовидной железы.
«Около месяца назад мне поставили диагноз – рак щитовидной железы. Мне сделали операцию, слава богу, все прошло хорошо.
Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и вашей поддержке. Спасибо за все молитвы и заботу», – написал Рибейро в соцсетях.
- Хавбек почти всю карьеру провел в бразильских клубах, за исключением 2,5 лет в «Шабаб Аль-Ахли».
- Рибейро – участник ЧМ-2022.
- В его активе 3 гола и 1 ассист в 22 матчах за сборную Бразилии.
Источник: «Бомбардир»