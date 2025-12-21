Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар дал обещание болельщикам сборной Бразилии.
«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы привезти кубок [мира] в Бразилию.
В июле вы можете спросить с меня. Эй, Анчелотти, помоги нам!
Если мы дойдем до финала [ЧМ-2026]… Я обещаю, что забью гол», – заявил Неймар.
- Форвард не играет за сборную более двух лет.
- Бразильцы на групповом этапе ЧМ-2026 встретятся с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти может не взять Неймара на чемпионат мира.
Источник: твиттер Фабрицио Романо