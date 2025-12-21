Введите ваш ник на сайте
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026

Сегодня, 13:39

Нападающий «Сантоса» Неймар дал обещание болельщикам сборной Бразилии.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы привезти кубок [мира] в Бразилию.

В июле вы можете спросить с меня. Эй, Анчелотти, помоги нам!

Если мы дойдем до финала [ЧМ-2026]… Я обещаю, что забью гол», – заявил Неймар.

  • Форвард не играет за сборную более двух лет.
  • Бразильцы на групповом этапе ЧМ-2026 встретятся с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти может не взять Неймара на чемпионат мира.

Неймар может перейти в другой бразильский клуб
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года 1
Неймар выбыл до конца года из-за травмы мениска 3
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Сантос Бразилия Неймар
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
13:39
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
19 декабря
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
18 декабря
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
15 декабря
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
14 декабря
4
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
13 декабря
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026
11 декабря
2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026
11 декабря
2
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
9 декабря
Goal назвал главного фаворита ЧМ-2026
7 декабря
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
7 декабря
1
Колыванов уничижительно высказался об Узбекистане на ЧМ-2026
6 декабря
4
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
6 декабря
7
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
6 декабря
1
«Шоу фриков»: тренер Норвегии – о жеребьевке ЧМ-2026
6 декабря
2
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
6 декабря
8
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
5 декабря
1
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
5 декабря
10
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
5 декабря
16
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
5 декабря
4
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря
25
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
5 декабря
2
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
5 декабря
5
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
5 декабря
2
Трамп получит первую Премию мира ФИФА
5 декабря
17
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
5 декабря
1
Стало известно, посетит ли Трамп жеребьевку ЧМ-2026
5 декабря
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
4 декабря
1
