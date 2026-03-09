Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года

В Бразилии анонсировали возвращение нападающего «Сантоса» Неймара в состав национальной сборной.
По информации UOL Esporte, 34-летнего футболиста собираются включить в заявку на мартовские матчи.
Он попал в расширенный состав, состоящий из 50+ игроков.
Бразильцы в этом месяце встретятся с Францией (26 марта) и Хорватией (1 апреля).
В последний раз экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» играл за сборную 2,5 года назад – в октябре 2023-го.
- Сообщалось, что главный тренер Бразилии Карло Анчелотти может не взять Неймара на чемпионат мира.
- На групповом этапе ЧМ-2026 они сыграют с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: UOL Esporte