Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года

В Бразилии анонсировали возвращение нападающего «Сантоса» Неймара в состав национальной сборной.

По информации UOL Esporte, 34-летнего футболиста собираются включить в заявку на мартовские матчи.

Он попал в расширенный состав, состоящий из 50+ игроков.

Бразильцы в этом месяце встретятся с Францией (26 марта) и Хорватией (1 апреля).

В последний раз экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» играл за сборную 2,5 года назад – в октябре 2023-го.