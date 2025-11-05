Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти публично заявил о недовольстве игровыми кондициями Неймара.
«Я давно не разговаривал с Неймаром. Посмотрим, когда он сможет восстановиться и снова играть.
На чемпионате мира нам нужны игроки с очень высоким уровнем физической подготовки. Я не собираюсь вызывать на ЧМ футболиста, которому не хватает интенсивности.
Нам нужны все игроки на их лучшем уровне», – сказал Анчелотти.
- 33-летний Неймар не играет за бразильскую сборную более двух лет.
- После январского возвращения в «Сантос» нападающий забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
- В 2025 году он трижды травмировал подколенное сухожилие.
Источник: Foot Mercato