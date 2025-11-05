Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026

Сегодня, 01:25
3

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти публично заявил о недовольстве игровыми кондициями Неймара.

«Я давно не разговаривал с Неймаром. Посмотрим, когда он сможет восстановиться и снова играть.

На чемпионате мира нам нужны игроки с очень высоким уровнем физической подготовки. Я не собираюсь вызывать на ЧМ футболиста, которому не хватает интенсивности.

Нам нужны все игроки на их лучшем уровне», – сказал Анчелотти.

  • 33-летний Неймар не играет за бразильскую сборную более двух лет.
  • После январского возвращения в «Сантос» нападающий забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
  • В 2025 году он трижды травмировал подколенное сухожилие.

Еще по теме:
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти 2
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
Источник: Foot Mercato
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Сантос Бразилия Неймар Анчелотти Карло
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1762315685
Да его поезд уже ушёл. Что, в Бразилии нет нападающих высокого уровня что ли...
Ответить
ilya-ilya-google
1762345869
Давно пора
Ответить
Главные новости
Министр спорта России исключил отмену Fan ID: «Оно будет расширяться на новые матчи и кубки»
18:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
3
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Все новости
Все новости
Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026
01:25
3
Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Разве справедливо, что турнир из 6-7 матчей определяет лучшего в истории?»
Вчера, 21:21
9
Месси сделал важное заявление по поводу ЧМ-2026
28 октября
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
16 октября
11
В ФИФА ответили на угрозы Трампа отобрать у Бостона матчи ЧМ-2026
16 октября
2
Онопко – о России на ЧМ-2026: «Верю, что Трамп скажет»
15 октября
6
Предсказан победитель ЧМ-2026 и лучший бомбардир
15 октября
1
Известны 28 из 48 участников ЧМ-2026
15 октября
Стал известен еще один участник ЧМ-2026
14 октября
Определился 23-й участник ЧМ-2026
14 октября
Известны 22 из 48 участников ЧМ-2026
14 октября
Определился еще один дебютант чемпионата мира
13 октября
Сильянов предсказал, как сборная России сыграла бы на чемпионате мира
13 октября
Определился еще один участник ЧМ-2026
13 октября
Колосков оценил шансы России попасть на ЧМ-2026 без отбора
10 октября
4
Известны 20 из 48 участников ЧМ-2026
10 октября
2
Президент ФИФА прокомментировал вариант с переносом ЧМ-2034
9 октября
4
Четвертая африканская сборная вышла на ЧМ-2026
9 октября
1
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
9 октября
5
Ибрагимович раскрыл, за кого будет болеть на ЧМ-2026
9 октября
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
8 октября
2
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
8 октября
1
Гаттузо пошутил о назначении Каннаваро в сборную Узбекистана
7 октября
1
ФотоОбладатель «Золотого мяча» возглавит сборную Узбекистана на ЧМ-2026
6 октября
3
Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана
3 октября
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
3 октября
ФотоПрезентован мяч ЧМ-2026
3 октября
Стали известны цены самого дешевого и дорогого билетов на матчи ЧМ-2026
2 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 