На ФИФА могут подать в суд из-за Роналду

Вчера, 23:11
5

ФИФА грозит судебное разбирательство из-за спорной дисквалификации Криштиану Роналду.

Капитан сборной Португалии был отстранен всего на один матч за прямую красную карточку в игре отбора ЧМ-2026 с Ирландией (0:2) – он ударил соперника локтем по спине.

Такое решение позволит 40-летнему нападающему принять участие в 1-м туре группового этапа чемпионата мира.

Потенциальные соперники португальцев могут подать в суд на ФИФА, поскольку присутствие Роналду в составе напрямую затрагивает их интересы и снижает шансы на выход в плей-офф турнира.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Povedkin
1764275176
Кто эти, которые хотят на ФИФА в суд подать ? Слабоумие и отвага ? У ФИФА много способов усложнить их футбольную деятельность.Причем все будет по правилам. По правилам ФИФА.Ведь это они правила у себя устанавливают. Надо будет-новые правила придумают, для тех кому захотелось бодаться с ФИФА. )))
Ответить
samoylenov
1764277717
Ответить
