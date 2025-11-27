На ФИФА могут подать в суд из-за Роналду

ФИФА грозит судебное разбирательство из-за спорной дисквалификации Криштиану Роналду.

Капитан сборной Португалии был отстранен всего на один матч за прямую красную карточку в игре отбора ЧМ-2026 с Ирландией (0:2) – он ударил соперника локтем по спине.

Такое решение позволит 40-летнему нападающему принять участие в 1-м туре группового этапа чемпионата мира.

Потенциальные соперники португальцев могут подать в суд на ФИФА, поскольку присутствие Роналду в составе напрямую затрагивает их интересы и снижает шансы на выход в плей-офф турнира.