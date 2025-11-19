Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026

Определились новые сборные, пробившиеся в финальную часть ЧМ-2026.
На данный момент известны 39 из 48 участников ближайшего чемпионата мира:
- США
- Канада
- Мексика
- Аргентина
- Бразилия
- Колумбия
- Уругвай
- Парагвай
- Эквадор
- Япония
- Южная Корея
- Иран
- Узбекистан
- Иордания
- Австралия
- Новая Зеландия
- Марокко
- Тунис
- Египет
- Алжир
- Гана
- Кабо-Верде
- ЮАР
- Сенегал
- Кот-д'Ивуар
- Катар
- Саудовская Аравия
- Англия
- Франция
- Хорватия
- Норвегия
- Португалия
- Германия
- Нидерланды
- Швейцария
- Австрия
- Испания
- Бельгия
- Шотландия
Источник: «Бомбардир»