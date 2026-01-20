⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026

Появилась новая информация о возможном бойкоте ЧМ-2026 европейскими сборными.
Как пишет The Economist, такой сценарий действительно обсуждается в Брюсселе на фоне ситуации с Гренландией.
В Европе считают, что ужесточение их позиции может остановить президента США Дональда Трампа, публично заявляющего о желании взять под американский контроль остров, принадлежащий Дании.
На чемпионат мира от Европы уже отобрались Франция, Англия, Германия, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Шотландия.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»