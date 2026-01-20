⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026

Появилась новая информация о возможном бойкоте ЧМ-2026 европейскими сборными.

Как пишет The Economist, такой сценарий действительно обсуждается в Брюсселе на фоне ситуации с Гренландией.

В Европе считают, что ужесточение их позиции может остановить президента США Дональда Трампа, публично заявляющего о желании взять под американский контроль остров, принадлежащий Дании.

На чемпионат мира от Европы уже отобрались Франция, Англия, Германия, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Шотландия.