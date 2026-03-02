Мамаев ответил, нужно ли забанить США в международном спорте

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев сказал, что США не стоит отстранять от соревнований по примеру РФ.

«В моeм понимании спорт всегда должен оставаться вне политики. Мне до сих пор непонятно, почему наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях.

Получается разграничение – отстраняют только россиян, наших спортсменов. У нас очень талантливое поколение во всех областях, а в 2026 году мы пропустили Олимпиаду, пропустим ЧМ», – заявил Мамаев.