Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов

Сегодня, 13:58
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о работе футбольных экспертов в России.

– В роли эксперта себя сейчас пробует Смолов. Как он тебе?

– Я мало смотрел. Что-то попадается в рилсах или еще где-то. Но к нему на программу приходят футбольные люди. Для меня открытие в последнее время – Паша Мамаев. Я его знаю с детства. Но даже на фоне экспертов, которые обсуждают Лигу чемпионов в студии, Паша просто профессор Гарварда или Оксфорда. Он говорит банальные вещи, но так грамотно! И это прям вау!

Хотим мы или нет, но мы смотрим на Запад. Музыку, фильмы мы чуть-чуть подворовываем с Запада, из Америки – это нормально. Если они делают лучше, почему мы не можем это использовать, но делать со своей изюминкой? Так и здесь, например, ведущие – Каррагер, Анри, Ширер. Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны.

У нас что? Это же вообще... На сто процентов знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счет матча. И говорят: «Хорошая боевая игра, все понятно». Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем!

Где такое видано, как у нас, чтобы Дима Губерниев 17 видов спорта обозревал?

– Так он главный обозреватель страны.

– О чем и говорю. Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов – в какой момент ошибка, а где нет.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
Дзюба: «Для чего выкладывать свои полуголые фотографии? Это просто ненормально» 5
Реакция Губерниева на критику Дзюбы 4
Дзюба назвал самое трудное решение в жизни – оно связано со «Спартаком» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Мамаев Павел Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768389334
Тут с Дзюбой согласен Во первых: Губернев псина ещё та Во вторых: у нас каждый кто хоть раз играл в футбол, уже эксперт, особенно наши комментаторы, днище полнейшее, но все эксперты в футболе и ведут свои программы на ютюбе Онанюга все правильно сказал, согласен с ним, но руку бы жать не стал)))
Ответить
NewLife
1768391430
Это вам не что либо как, а как либо что. Талантище((
Ответить
boris63
1768395888
Ну всё, раззудил губошлепа губера.
Ответить
Главные новости
Воспитанник ЦСКА выпал из окна и умер
21:04
Комментарий «Спартака» по будущему Барко
20:07
1
Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»
19:55
1
ВидеоТалалаев обматерил игрока «Балтики»: «Собирайся домой!»
19:09
4
Определен ответственный за результаты Карседо в «Спартаке»
18:51
7
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
Все новости
Все новости
Булыкин дал совет ЦСКА, кем заменить Дивеева
20:48
Карседо: «Когда зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться»
20:35
1
Рабинер оценил дебютную пресс-конференцию Карседо в «Спартаке»
20:24
1
Реакция фанатов ЦСКА на трансфер Баринова
19:18
3
Карседо вынес решение по Реброву и Романову в «Спартаке»
19:03
3
Зобнин ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
18:44
1
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Крылья Советов»
18:31
1
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Фото«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
18:15
1
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
Карседо раскрыл, какой футбол хочет поставить «Спартаку»
17:26
8
«Леванте» запросил у ЦСКА 25 миллионов евро за Эйонга
17:14
7
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
16:48
8
Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет
16:40
5
Мостовой рассказал, какого предложения ждет от «Спартака»
16:27
1
Карседо назвал приоритетную задачу в «Спартаке»
16:22
6
Дзюба раскритиковал фильм, выигравший «Оскар»: «Людям просто впаривают это»
16:05
Стало известно, что Эмери сказал Карседо после его возвращения в «Спартак»
16:04
4
«Сижу все утро и угораю»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы
15:51
7
«Крылья Советов» объявили решение по игроку ЦСКА
15:30
ФИФА наложила трансферный бан на клуб РПЛ
15:20
3
Селюк предложил Корнееву спор на 10 миллионов рублей
14:59
2
Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку»
14:29
5
ФотоПоявилось расписание Зимнего кубка РПЛ
14:17
4
Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 