Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, против кого ему сложнее всего было играть.
– Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один.
Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами.
– Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.
– Сто процентов, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это все, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий.
– Кордоба слабее Дзюбы?
– В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это 50 процентов «Краснодара». Но вверху Дзюба лучше.
- 37-летний Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
Источник: Спортс’’