Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, против кого ему сложнее всего было играть.

– Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один.

Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами.

– Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.

– Сто процентов, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это все, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий.

– Кордоба слабее Дзюбы?

– В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это 50 процентов «Краснодара». Но вверху Дзюба лучше.