Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ

Сегодня, 21:05
1

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, против кого ему сложнее всего было играть.

– Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один.

Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами.

– Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.

– Сто процентов, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это все, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий.

– Кордоба слабее Дзюбы?

– В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это 50 процентов «Краснодара». Но вверху Дзюба лучше.

  • 37-летний Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

Еще по теме:
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника 3
Символическая сборная РПЛ 2025 года, составленная только из россиян 7
Игрок ЦСКА получил сотрясение мозга в дерби со «Спартаком» 7
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Дзюба Артем Лукин Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772045328
Кордаба нытик и провокатор
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА
23:30
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Все новости
Все новости
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
22:37
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
17:18
30
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
16:08
5
Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»
15:58
2
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»
15:46
7
Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру
15:35
2
Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко
15:23
5
Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола
14:53
3
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
14:46
2
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
14:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 