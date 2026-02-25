Введите ваш ник на сайте
Радимов объяснил, почему не может похудеть

Сегодня, 16:08
5

Владислав Радимов высказался о своих попытках сбросить вес.

  • В январе Радимов поспорил с Тимуром Гурцкая, пообещав до лета похудеть на 15 кг.
  • Если Радимов не справится, то придет на матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге в футболке красно-белых.
  • Гурцкая отведет бывшего футболиста в лучший стриптиз-клуб, если тот выиграет спор.

– Насколько для вас принципиален спор о похудении, который вы заключили с Тимуром [Гурцкая]?

– Вообще непринципиален. Мне 50 лет, а в этом возрасте многие ценности меняются. Похудею – хорошо, не выйдет – ну окей.

К тому же я прибавил в комплекции, и зрители ждут, когда я похудею, а я пью колу и ем чизбургер. Но это не значит, что я питаюсь так целыми днями. Позволяю себе такую еду пару раз в месяц.

Я худею не для зрителей, а для себя. С женой, мамой и дочкой решили, что так будет правильно.

– Логично.

– Жена следит за мной и составляет меню, а я пытаюсь похудеть. Другое дело – для результата нужно заниматься спортом. Раньше любил выйти на улицу и час пробежаться по парку. Но из-за травм, которые были во время карьеры, это невозможно.

– Почему?

Начинаю бегать, проходят 10 минут – и колено опухает так, что я идти не могу. Какой там бег!

В таком ритме худеть гораздо сложнее. Кручу велосипед, гуляю, но так тоже болит колено. Зрители пишут: «Похудей». Но это, конечно, тяжело.

При малейшем занятии спортом колено опухает так, что мама не горюй. Но сдерживать себя нужно – это факт. Стараюсь это делать.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Таврида
1772026883
Спортсмен, млять. База - жим лежа, мертвая тяга, жим в станке лежа, плюс бокс и бег. В сумме полтора часа времени, не проблема даже для работающего человека, а уж для пенсионера Радимова...
Ответить
Cleaner
1772027070
Чтобы похудеть нужно одно - МЕНЬШЕ ЖРАТЬ! Все остальное туфта.
Ответить
Бумбраш
1772027448
Если жиробос всегда обжирается-он никогда не похудеет
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772028515
жрать и пить прекрати, вес и сгонишь, если еще спортом займешься.... иди в подтанцовку к бывшей))) там движения не сложные и однотипные....
Ответить
Хулиганин
1772028707
Главное вернуть холодильник из спальни обратно на кухню.
Ответить
  • Читайте нас: 