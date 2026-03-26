Радимов вынес жесткий вердикт ЦСКА

Владислав Радимов считает, что ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки РПЛ-2025/26.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.

Поражения были от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Краснодара» (0:4).

«Хотя все равно Махачкала – это другая команда на выезде, и говорить, что прямо всe у армейцев нормализовалось, я бы не стал, тем более после того, как счeт стал 2:1, я бы не сказал, что Махачкала совсем мальчиками для битья была.

Эти проблемы в обороне у ЦСКА существуют, и это их может подломить в борьбе за высокие места.

Золото армейцы уже упустили, при таких «Зените» и «Краснодаре 10 очков они не отыграют.

Тем более, видно, что были или есть какие-то внутренние конфликты, история с Мойзесом тому подтверждение. И гасить их надо было на предсезонке», – сказал Радимов.