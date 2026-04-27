Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о судействе в матчах команды.
«Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины, и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели – выигрывать.
Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки. Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры – это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте», – сказал Ленини.
- «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ с 60 очками после 27 туров. «Зенит» отстает от «быков» на один балл.
- До конца сезона в чемпионате «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном» и «Динамо» и дома с «Оренбургом».
