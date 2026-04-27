Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул

Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул

Сегодня, 08:27
7

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о судействе в матчах команды.

«Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины, и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели – выигрывать.

Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки. Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры – это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте», – сказал Ленини.

  • «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ с 60 очками после 27 туров. «Зенит» отстает от «быков» на один балл.
  • До конца сезона в чемпионате «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном» и «Динамо» и дома с «Оренбургом».

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Ленини Кевин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1777268704
Ленини всё знает. Не зря же он Ленини-кабовердец.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1777270257
в прошлом сезоне судьи-продажники открыто помогали КРАСНОДАРУ стать чемпионами-ПОЗОР РФС....В ЭТОМ ГОДУ ПОМОГАЮТ не так открыто....
Ответить
Artemka444
1777270344
Балабол
Ответить
Прокс
1777272861
Ленин и...в курсе!!!
Ответить
subbotaspartak
1777273694
Полный соцпакет.
Ответить
Бумбраш
1777274004
Журналюшки и вправду шлюшки..зачем задавать такие вопросы игрокам команды,которой пенали из пальца высасывают и назначают??? Конечно никто никому не помогает...
Ответить
шахта Заполярная
1777281430
Это ты своим в раздевалке расскажи
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 