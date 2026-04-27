Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о судействе в матчах команды.

«Никакой помощи мы ни от кого не получаем: ни от судей, ни от кого-либо другого. Мы как команда едины, и за счет этого побеждаем. Следуем своей цели – выигрывать.

Наш характер и наши качества на поле позволяют нам набирать очки. Бывают сложные игры, но мы всегда стараемся быть сильнее соперника. Никто нам не помогает, все игры – это наша работа. Стараемся побеждать, чтобы оставаться на первом месте», – сказал Ленини.