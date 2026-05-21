У Джикии появился вариант в РПЛ

Защитник Георгий Джикия этим летом может перейти из «Антальяспора» в «Ахмат».

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов.

Желание подписать игрока у «Ахмата» было ещe зимой, но тогда, по словам агента футболиста, на контакт с его клиентом никто не выходил.

«Антальяспор» вылетел из турецкой Суперлиги, заняв 16-е место. В ближайшее время в клубе пройдeт совещание, на котором в том числе решат судьбу российского защитника, контракт с которым действует до июня 2027 года.