Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» и «Краснодар» могут соперничать с клубами из Европы.
– Почему на фоне лучших европейских команд наши выглядят не очень зрелищно?
– На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то «Зениту» и «Краснодару» вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми.
Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор – подбор игроков.
Посмотрите на «ПСЖ» или «Арсенал» – сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа.
Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться – вполне по силам. Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их.
- «Зенит» в этом сезоне РПЛ занял 1-е место, а «Краснодар» – 2-е.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.