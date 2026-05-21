Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» и «Краснодар» могут соперничать с клубами из Европы.

– Почему на фоне лучших европейских команд наши выглядят не очень зрелищно?

– На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то «Зениту» и «Краснодару» вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми.

Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор – подбор игроков.

Посмотрите на «ПСЖ» или «Арсенал» – сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа.

Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться – вполне по силам. Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их.