Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил победный гол хавбека Александра Ерохина в матче 29‑го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).
«Думаю, этим голом он подписал новый контракт», – сказал Аршавин.
Действующий контракт 36‑летнего Ерохина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.
- Победа над сочинцами позволила петербуржцам выйти на 1-е место в РПЛ, а затем удержать его до конца сезона.
- Ерохин в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»