Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил победный гол хавбека Александра Ерохина в матче 29‑го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

«Думаю, этим голом он подписал новый контракт», – сказал Аршавин.

Действующий контракт 36‑летнего Ерохина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.