«Спартак» может найти форварда в Испании

Приоритетным направлением для «Спартака» на трансферном рынке летом стало усиление нападения. В клубе понимают необходимость в новом форварде и готовы выделить серьeзные средства на его покупку.
Сообщается, что московскому клубу интересен один из форвардов из испанской Ла Лиги. О ком именно идeт речь, источник не уточнил.
- Больше всего голов за «Спартак» в РПЛ в этом сезоне забил полузащиитник Эсекьель Барко – 8. 7 мячей на счету вингера Пабло Солари.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 27 туров. Команда отстает на 1 очко от 3-й позиции.
