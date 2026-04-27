  • Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств

Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств

Сегодня, 09:39
3

Экс-игроки «Спартака» Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк поспорили о статусе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Яковлев: «Ты говоришь, что в ЦСКА пришел лидер. А кто сказал, что он вообще лидер? Вы считаете его лидером? Он на поле лидер? Он не был лидером в «Локомотиве». На мой взгляд, у него абсолютно нет лидерских качеств. Да, он работяга, выполняет свою работу, но он не лидер.

И еще у меня ощущение, что с его приходом в ЦСКА Кисляк потерял лидерство. До паузы в чемпионате Матвей был лидером команды на поле. С приходом Баринова у него потерялась уверенность в собственном лидерстве. То же самое с Обляковым. Все рассчитывали, что после подписания Баринова ЦСКА станет сильнее, а получилось наоборот».

Паршивлюк: «Я абсолютно не согласен с тем, что Баринов не был лидером в «Локомотиве». Он был единственным в [текущем] составе, кто выигрывал чемпионство, мог спросить и напихать в раздевалке.

Да и ситуация с контрактом в «Локо» положительно влияла на него, так как он показывал свои лучшие качества и даже то, чего от него обычно не ждут – голы и передачи. Не в Баринове дело, что Кисляк, Обляков и весь ЦСКА так выглядят. Проблема глобальная».

Яковлев: «Почему Баринов сейчас не показывает свои лидерские качества? Где они?»

Паршивлюк: «Представь, что ты был лидером «ПСЖ» – ты сможешь сразу стать главным в раздевалке «Реала»?» Или быть лидером в раздевалке, когда у тебя есть Игорь Акинфеев? Ты приходишь в команду, которая борется за чемпионство. Ты не можешь сказать: «Я Дима Баринов, выигрывал чемпионат и вам сейчас выиграю».

  • ЦСКА в январе выкупил Баринова у «Локомотива» примерно за 2 миллиона евро.
  • Баринов провел за красно-синих 11 матчей.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Паршивлюк Сергей Яковлев Павел Баринов Дмитрий
Интерес
1777275504
Разрушитель ЦСКА.
Павелий
1777280792
А просто нечего было языком болтать про Спартак. Футбольный Бог наказал Баринова.
zigbert
1777281069
Лидер ведь это не должность а призвание. Он и игру должен показывать соответствующую.Акинфеев,когда он на поле,безоговорочный лидер. Баринов пока своей игры не показывает.
