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Семин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

18 мая, 14:35
11

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионством. За счет опыта и спокойствия руководителей они взяли золото. «Краснодар» на правильном пути, но допущенные в последних турах ошибки не позволили ему остаться на главном месте.

Очень классно, что в нашем чемпионате борьба за золото идет до последнего тура. Хотя борьбу могли навязать ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», но по разным причинам им это не удалось сделать», – сказал Семин.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (11)
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СильныйМозг
1779104576
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Бумбраш
1779104827
Давайте уберем из рэфээсы грязпромовских ребят и посадим других (не важно лукойловских,паравозных,озоновских и пр.) как заблажат зинари
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рылы
1779105115
спасибо динамо, что у них давно зуб на краснодар, не опустили руки, когда уже ни за что не боролись. сам не верю, что это пишу) но факт есть факт - динамо нам очень помогло.
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alp
1779105753
не, Спартак не мог навязать борьбу. они и так выше головы прыгнули - 4-е место, вместо обычного 6-го. считай, чемпионы )))
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FROLL007
1779106535
Зенит чемпионы и это факт. Такой же факт как антинародные КБ многолетние лузеры. Гыгыгы
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Semenycch
1779107380
"За счет опыта и спокойствия руководителей они взяли золото." Браво Шпалыч! Это чемпионство 100% заслуга Сергея Богдановича и помошников!
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Айболид
1779107888
Это чтож получается , Шпалыч ко всей стране не относится ?
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