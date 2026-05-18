Семин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионством. За счет опыта и спокойствия руководителей они взяли золото. «Краснодар» на правильном пути, но допущенные в последних турах ошибки не позволили ему остаться на главном месте.

Очень классно, что в нашем чемпионате борьба за золото идет до последнего тура. Хотя борьбу могли навязать ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», но по разным причинам им это не удалось сделать», – сказал Семин.