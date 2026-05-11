«Локомотив» поздравил Семина с 79-летием

«Локомотив» поздравил с днем рождения Юрия Семина.
Бывшему главному тренеру московской команды сегодня исполнилось 79 лет.
«Юрию Павловичу – 79! Сeмин – это «Локомотив». А «Локомотив» – это Сeмин. Не просто выдающийся тренер, а настоящий символ и творец нашей истории: три чемпионства, семь Кубков России, три Суперкубка страны. ЛЕГЕНДА!
Дорогой Юрий Палыч! Бесконечно благодарим за всe и от души поздравляем с днeм рождения! Крепкого здоровья, жизненной энергии, душевного равновесия и всех благ», – написала пресс-служба «Локо».
- Сeмин возглавлял «Локомотив» в течение четырех разных периодов и выиграл с клубом в качестве главного тренера 12 трофеев.
- Он трижды брал с железнодорожниками чемпионат России, 6 раз – Кубок России, 3 раза – Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»