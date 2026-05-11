Семин назвал лавное достижение в «Локомотиве» в день своего 79-летия

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал свое главное достижение в московском клубе.

«Самое приятное для меня, и в день рождения тоже, когда отмечают самое большое мое достижение, которое есть и в «Локомотиве», и вообще, – это болельщики. И старые, которые всегда приходили с радостью, и новые, которые появились в последнее время.

За «Локомотив» стало болеть большое количество людей – это мое главное достижение», – сказал Семин.