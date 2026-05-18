Экс-игрок ЦСКА оценил 14 пенальти в пользу «Зенита»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о судействе в РПЛ и разговорах про помощь арбитров «Зениту».

«Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды – «Краснодар» и «Зенит» – отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим. Еще раз повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные.

Если бы не осечка «Краснодара», чемпион был бы другой. Что хорошо в этом чемпионстве, так это то, что Семак и Мусаев – два наших тренера, которые выигрывают эти титулы. По игре, я думаю, что вопросы есть как к «Зениту», так и к «Краснодару». И, в принципе, «Локомотив» взял третье место. Он тоже особо весной себя не показал

Но с чемпионства можно сделать еще один хороший вывод. Наконец-то мы узнали, когда у клуба столетие произошло. А так бы еще не знали, еще бы играли, наверное», – сказал Масалитин.