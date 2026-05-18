Экс-игрок ЦСКА оценил 14 пенальти в пользу «Зенита»

18 мая, 13:17
11

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о судействе в РПЛ и разговорах про помощь арбитров «Зениту».

«Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды – «Краснодар» и «Зенит» – отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим. Еще раз повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные.

Если бы не осечка «Краснодара», чемпион был бы другой. Что хорошо в этом чемпионстве, так это то, что Семак и Мусаев – два наших тренера, которые выигрывают эти титулы. По игре, я думаю, что вопросы есть как к «Зениту», так и к «Краснодару». И, в принципе, «Локомотив» взял третье место. Он тоже особо весной себя не показал

Но с чемпионства можно сделать еще один хороший вывод. Наконец-то мы узнали, когда у клуба столетие произошло. А так бы еще не знали, еще бы играли, наверное», – сказал Масалитин.

  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
  • В этом сезоне РПЛ петербуржцы били пенальти 14 раз. Рекорд лиги в 15 пенальти за сезон принадлежит «Ростову» в сезоне-2022/23.

Good_win_ФКСМ
1779101456
команда, которая "работает" с судьями, всегда бьет пенальти почти в каждом матче, и почти не получает их в свои ворота...
Бумбраш
1779102710
А ещё богатейшим,ни разу не видел и не слышал,чтобы судья бесплатно пенки придумывал
lek!
1779102997
Так то логично команда которая атакуют зарабатывает пенальти , смотрел несколько матчей Зенита , какая там атака ? Семака нужно менять , бегают латиносы за большие деньги и не знают , что делать на поле. В этом году Зенит не был похож на себя , и уж точно не заслужил победу в этом году.
Юбиляр
1779103160
"Наконец-то мы узнали, когда у клуба столетие произошло." - всястрана отмечает этот позор !!! Гыгыгы.
Юбиляр
1779103346
Чутка не хватило до рекорда !!! Надеюсь на следующий год судьи не пойдут за этим достижением - типа "Юбилей" то состоялся, может уже хватит их тянуть за уши к очередным достижениям !!! Гыгыгы
boris63
1779105870
Надо было бы и двадцать пенальти поставили, "юбилей" это вам не хухры - мухры.
FROLL007
1779107070
У чемпионов пенальти чистые. Это вам не свинарня, которую много лет тащат судьи, чтобы ниже 6 места не упали. Это свинарня многолетней лидер по лояльности судей. Факты во многих разных СМИ печатали. Вот где позор антинародным. Гыгыгы
Fju-2
1779111290
Хороший сарказм, который не стал откровенным хамством.
