«Динамо» готово платить Шварцу больше ЦСКА

18 мая, 13:49
8

«Динамо» и ЦСКА рассматривают назначение Сандро Шварца главным тренером со следующего сезона.

«Динамо» готово предложить специалисту 2 миллиона евро в год. ЦСКА готов платить лишь 1,8 миллиона и менее защищенный контракт.

Ключевой вопрос в защищенности договора. Специалист хочет подписать соглашение на 3 года, при котором получит все выплаты до конца, если контракт будет расторгнут по инициативе клуба.

ЦСКА в этом плане выступает более осторожно, чем «Динамо» и дает меньшую неустойку. Красно-синие не собираются участвовать в гонке зарплат, предлагая немцу лишь оклад на уровне того, который в свое время был у Владимира Федотова.

Паралллельно ЦСКА изучает альтернативные варианты. Среди них нынешний и.о. главного тренера команды Дмитрий Игдисамов и нынешний главный тренер «Динамо» Ролан Гусев.

  • Шварц уже тренировал «Динамо» в 2020–2022 годах.
  • Последним клубом 47-летнего немца был «Нью-Йорк Ред Буллз», который он покинул в октябре прошлого года.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Шварц Сандро Гусев Ролан Игдисамов Дмитрий
Комментарии (8)
Dr Metal
1779104413
Оставьте Игдисамова. Пусть поработает. Нападающий просто нужен сильный
Ответить
Snek
1779104752
Да и хорошо, нафиг нам этот бесконечный прессинг
Ответить
boris63
1779106469
Оставьте Гусева Динамо, чуть что сразу Гусев.
Ответить
Semenycch
1779107858
Мда, при Шварце Динамо играло интересно. Но значит Гусева и компанию нужно выгнать?
Ответить
Интерес
1779109272
Забирайте, забирайте своего фрица!
Ответить
СильныйМозг
1779111276
У Динамо и ЦСКА другие проблемы еще есть. Зенит скорее всего заберёт Тюкавина и Кисляка.)))
Ответить
vvv123
1779143751
А Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!
Ответить
