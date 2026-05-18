«Динамо» готово платить Шварцу больше ЦСКА

«Динамо» и ЦСКА рассматривают назначение Сандро Шварца главным тренером со следующего сезона.

«Динамо» готово предложить специалисту 2 миллиона евро в год. ЦСКА готов платить лишь 1,8 миллиона и менее защищенный контракт.

Ключевой вопрос в защищенности договора. Специалист хочет подписать соглашение на 3 года, при котором получит все выплаты до конца, если контракт будет расторгнут по инициативе клуба.

ЦСКА в этом плане выступает более осторожно, чем «Динамо» и дает меньшую неустойку. Красно-синие не собираются участвовать в гонке зарплат, предлагая немцу лишь оклад на уровне того, который в свое время был у Владимира Федотова.

Паралллельно ЦСКА изучает альтернативные варианты. Среди них нынешний и.о. главного тренера команды Дмитрий Игдисамов и нынешний главный тренер «Динамо» Ролан Гусев.