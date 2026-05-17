Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о чемпионстве «Зенита».

«Как раз в этом сезоне чемпионская гонка в РПЛ была интересной, мощной, интригующей, продолжалась до последнего. И как «Зенит», так и «Краснодар», на мой взгляд, заслуживают за нее уважения, хотя и не восхищения. А сине-бело-голубые – поздравлений за достигнутый в равной и напряженной борьбе результат.

Пусть и не за достижение каких-то новых игровых высот и демонстрацию настоящих футбольных откровений. Их, правда, по весне не наблюдалось и у «быков». Да и возможны ли они в принципе на пятый год международной изоляции национального футбола как на уровне клубов, так и сборных? Едва ли. Вообще, слова «вдохновение» и «творчество» применительно к нашему футболу сейчас будут большим преувеличением.

Сергей Семак и Мурад Мусаев уже годами олицетворяют свои клубы, и это хорошо – тренерская стабильность во многом и приводит к результатам. В этом смысле символична и первая бронза Михаила Галактионова в «Локо», тогда как «Спартак» действующий тренер Карседо возглавляет лишь с нового года и постепенно ставит свой футбол, а результаты турбулентности в ЦСКА вы весной видели сами.

У Семака и Мусаева так не могло бы все посыпаться, как у Фабио Челестини по весне, от них все внутри своих клубов и команд знают, чего ждать. А ведь после первой части чемпионата ЦСКА называли таким же кандидатом в чемпионы, как и «Зенит» с «Краснодаром». То, как обрушились красно-синие, на контрасте показывает, как на самом деле непросто удерживать позиции и быть стабильными.

Команда Семака оказалась сильнее в каждом из двухматчевых противостояний со всеми соперниками из топ-5 – «Краснодаром», «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА. Петербуржцам гораздо хуже давались матчи с менее статусными командами – с теми лучше справлялся «Краснодар». И если осенью «быки» выглядели убедительнее, красивее и сбалансированнее, то весну более ровно прошел «Зенит».

А южанам не хватило скамейки. В предыдущем сезоне они доиграли минимальной обоймой до золота, в этом, зимой отказавшись от Перрена и Козлова, а весной потеряв из-за травмы Са и не получив должного усиления от Боселли, чуть не дотянули. Хотя именно в игре с «Динамо» – должны были.

«Зенит» заслуживает уважения хотя бы за то, что продолжает доверять таким игрокам, как Ерохин, – и тот в самый нужный момент выходит и забивает фактически золотой гол «Сочи». Ценить то, что у тебя есть, очень важно. Это ведь касается и отношения клуба к Семаку.

Не вижу причин говорить, что кому-то из двух конкурентов в большей степени помогли судьи. Арбитраж имени Милорада Мажича был плохим, но, я бы сказал, равномерно. Удивительно, что при том количестве скандалов, высосанных из пальца пенальти и красных карточек, что мы видели в этом сезоне, с сербом подписали контракт и на следующий. Так что улучшения ситуации по судейству ждать не стоит.

Это был тот сезон, когда золота в равной степени заслуживали оба конкурента. Чуть сильнее оказался «Зенит». Мало кто за пределами Санкт-Петербурга за него переживал, давайте не будем лукавить. Но с этим не блестящим, но трудовым чемпионством под высочайшим давлением и с ожесточенным сопротивлением я его поздравляю.

Не буду лицемерить, делаю это без особой радости. Но с пониманием, насколько это было тяжело. И дурного запаха я от этого золота не ощущаю.

Иначе поздравлений бы не было», – написал Рабинер.