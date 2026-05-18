Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»

Джон Дуран получит медаль за чемпионство «Зенита» в РПЛ. Об этом сообщил тренер петербургской команды Вильям Оливейра.
«Конечно же, мы отправим Джону Дурану медаль за чемпионство. Он был частью команды, внес свой вклад.
Безусловно, мы хотели, чтобы он больше играл, но если мы выиграли чемпионат, значит, все было сделано правильно», – сказал Вильям Оливейра.
- «Зенит» арендовал Дурана в феврале. На прошлой неделе он досрочно покинул клуб.
- В составе сине-бело-голубых колумбиец забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
Источник: «РБ Спорт»