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  • Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»

Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»

18 мая, 15:26
9

Джон Дуран получит медаль за чемпионство «Зенита» в РПЛ. Об этом сообщил тренер петербургской команды Вильям Оливейра.

«Конечно же, мы отправим Джону Дурану медаль за чемпионство. Он был частью команды, внес свой вклад.

Безусловно, мы хотели, чтобы он больше играл, но если мы выиграли чемпионат, значит, все было сделано правильно», – сказал Вильям Оливейра.

  • «Зенит» арендовал Дурана в феврале. На прошлой неделе он досрочно покинул клуб.
  • В составе сине-бело-голубых колумбиец забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Дуран Джон
Комментарии (9)
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Semenycch
1779107299
Игрок отличный, но играл за Зенит на откровенном раслабоне.
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Юбиляр
1779107544
Ну а что - заслужил! На поле выходил, по полю ходил!... Достоин награды! Гыгыгы.
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АлексМак
1779108865
халява плиз
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Цугундeр
1779109951
"Это я удачно зашёл.."))
Ответить
СильныйМозг
1779110877
Комментарий скрыт модератором
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Иннокентий-Смоктуновский-
1779115283
Мажичу и всей его бригаде тоже медали раздайте, они со своим вкладом заслужили больше, чем вся команда вместе с тренером.
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NewLife
1779116569
Не забудьте направить медали кухуяну и карасю)
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Play
1779122123
Да он поди и в символическую сборную сезона попадёт.
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Айболид
1779135833
Деревянный муляж обтянутый свинной кожей он получит (ванька карпоу разведал ).
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