Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию

27 апреля, 12:29
7

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанских клубов.

– Много слухов появляется насчeт твоего будущего.

– Какие слухи?

– Что за тобой следят в Испании.

– Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи [смеeтся]. Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу [Пивоварову, генеральному директору «Динамо»]. Может, у него какая-то конкретика есть [улыбается].

– Твой агент тебе ничего не говорил?

– Мы разговаривали. Но всe зависит от руководства.

  • Контракт 23‑летнего форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1777284150
Опять сайт глючит!
Ответить
Интерес
1777284386
Где я только не был,чего я не увидел-берёзовую кашу, крапиву-лебеду" Только в Барселоне я ни разу не обедал...Господи,прости меня, я лучше подожду...
Ответить
Strig
1777284510
таких не берут в космонавты - кто после гола тычет в свою фамилию на футболке, а не на эмблему родного клуба!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777288536
Костя, Костя... какая Испания?!!! С такой игрой по весне тебе даже в условную Албанию нечего мечтать попасть...
Ответить
