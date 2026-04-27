Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанских клубов.
– Много слухов появляется насчeт твоего будущего.
– Какие слухи?
– Что за тобой следят в Испании.
– Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи [смеeтся]. Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу [Пивоварову, генеральному директору «Динамо»]. Может, у него какая-то конкретика есть [улыбается].
– Твой агент тебе ничего не говорил?
– Мы разговаривали. Но всe зависит от руководства.
- Контракт 23‑летнего форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб, забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.
Источник: «Чемпионат»