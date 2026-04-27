Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанских клубов.

– Много слухов появляется насчeт твоего будущего.

– Какие слухи?

– Что за тобой следят в Испании.

– Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи [смеeтся]. Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу [Пивоварову, генеральному директору «Динамо»]. Может, у него какая-то конкретика есть [улыбается].

– Твой агент тебе ничего не говорил?

– Мы разговаривали. Но всe зависит от руководства.