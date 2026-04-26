РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»

«Зенит» уверенно разобрался с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
Команда Сергея Семака набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
Россия. Премьер-лига. 27 тур
Зенит - Ахмат - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Соболев, 8; 2:0 - Л. Энрике, 11.
