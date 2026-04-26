  • РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»

РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»

Сегодня, 21:27
60

«Зенит» уверенно разобрался с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.

Команда Сергея Семака набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Россия. Премьер-лига. 27 тур
Зенит - Ахмат - 2:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Соболев, 8; 2:0 - Л. Энрике, 11.
Таблица турнира Календарь турнира

Обзор матча «Зенит» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (61)
ZAITZEFF2011
1777228985
Зенит играл хорошо но деньги Галицкого лучше(
Айболид
1777229010
Админ блдь , наладь работу сайта ! Чё за ******* ******* ?! искренне ваш Айболид .
рылы
1777229026
админы, что за хрень происходит с сайтом в последнее время? почему меня перелогинивает на других пользователей, и почему я могу писать от их имени?
волчарик
1777229131
Кто кому куда?
Айболид
1777229187
Я сегодня уже был несколькими пользователями сайта и даже как не зашедший в свой аккаунт . Полный тунец !
Интерес
1777229548
Игра была первые и последние 10 минут.Остальное-скукота и ленивая тренировка.
Айболид
1777230232
Насмешили жалкие потуги миллеровского "вернисажа" изображать полноценную шизу ,что давал Вираж . Во втром тайме стала явна заметна библиотечная ТИШИНА(!) на стадионе. ПОЗЗЗОРИЩЕ ! Вираж зажигал "от и до" при любых раскладах на поле . Долой "фа айди" ! Долой "500 рублёвых" ! Долой сцену со стадиона !
Айболид
1777230355
Сейчас по версии админа и прихоти сайта ,я - Semenycch . Циркъ !
Юбиляр
1777231476
Матч не смотрел, но уверен - без помощи судей не обошлось, тащат Зенит к юбилею !!! Гыгыгы . ЗПРФ!!! Гы...
polt
1777233360
Педро устал, Дуран полный инфантил, Зениту ЦСКА не потянуть.
