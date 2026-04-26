Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский высказался о возможной отставке главного тренера Фабио Челестини.

– Если команда неуправляема, какой смысл держать тренера?

– Ты же знаешь, какой. Есть теоретические шансы на третье место. Было объяснение – надо дождаться окончания сезона. Посмотреть, какое место займут – там совсем другие цифры неустойки. Это единственная причина, по которой это все продолжается. Других причин не вижу.

Команда неуправляема, тренер ее потерял. Несмотря на то, что некоторые игроки говорят, что все нормально, хорошие идеи. Но ок, идеи. Но почему Алвес не играет?

– Почему?

– Думаю, что он потерял команду, некоторых игроков. Мойзес вышел, но это бледная тень. Ему надо набирать, но хочет ли он? Матч с «Ростовом» был показателем того, жива ли вообще команда или уже полная апатия. Не могу сказать, что получил ответ. Во втором тайме увидел, что стараются. Но почему не могут сейчас? Да, Кисляк был дисквалифицирован. Но он был с «Сочи» и с Самарой он был. Ну и что? Ок, пенальти с «Сочи» левый. Хорошо. Но забить-то «Сочи» можно?