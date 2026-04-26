Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини

Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини

Сегодня, 21:23
3

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский высказался о возможной отставке главного тренера Фабио Челестини.

– Если команда неуправляема, какой смысл держать тренера?

– Ты же знаешь, какой. Есть теоретические шансы на третье место. Было объяснение – надо дождаться окончания сезона. Посмотреть, какое место займут – там совсем другие цифры неустойки. Это единственная причина, по которой это все продолжается. Других причин не вижу.

Команда неуправляема, тренер ее потерял. Несмотря на то, что некоторые игроки говорят, что все нормально, хорошие идеи. Но ок, идеи. Но почему Алвес не играет?

– Почему?

– Думаю, что он потерял команду, некоторых игроков. Мойзес вышел, но это бледная тень. Ему надо набирать, но хочет ли он? Матч с «Ростовом» был показателем того, жива ли вообще команда или уже полная апатия. Не могу сказать, что получил ответ. Во втором тайме увидел, что стараются. Но почему не могут сейчас? Да, Кисляк был дисквалифицирован. Но он был с «Сочи» и с Самарой он был. Ну и что? Ок, пенальти с «Сочи» левый. Хорошо. Но забить-то «Сочи» можно?

  • У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением Челестини.
  • Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1777229477
Игнашевича туда надо. Он разберётся, что да как
Ответить
Интерес
1777229840
Честно бегают для получения положенных миллионов,не особенно напрягаясь.
Ответить
Snek
1777229970
"Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»)." Уважаемая педакция трямгейдира, вы если свои умозаключения пишите, вы и пишите, по мнение нашего умственно отсталого мышления, вот такие вот кандидаты. По теме, да это очевидно, я месяц назад написал, что руководство ЦСКА не любит увольнять тренера по ходу, если там не совсем полный *издец, не считая периода, когда рулил Орешкин, но то вообще тёмные страницы истории ЦСКА. Теоретические шансы на третье место ещё есть и на кубок, пока они есть, увольнять нет никакого смысла.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 