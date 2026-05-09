  • Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА

Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА

Сегодня, 08:40
Бывший спартаковец Денис Бояринцев считает, что конфликт экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини с защитником Мойзесом предопределил весенний провал команды и досрочный уход швейцарского специалиста.

– Увольнение Челестини, однозначно, напрашивалось. Несмотря на то, что армейцы неплохо смотрелись осенью и на зимних сборах. Конечно, весенняя часть по результату не устраивала никого.

– А в целом вы понимаете из-за чего ситуация в клубе может так резко развернуться на 180 градусов?

– Мы тут можем только приоткрыть какие-то моменты, которые происходят внутри команды. Я думаю, что ключевой момент – это конфликт Челестини с Мойзесом.

Потому что Мойзес – это лидер команды. Человек, который на поле выкладывается на 101 процент. Это важнейший футболист для команды в плане психологии и настроя. Он много заводит ребят, особенно молодeжь.

И такие конфликты, конечно, влияют на команду и результаты. Говорят, что незаменимых нет, но всегда есть системообразующие игроки, в отсутствие которых команда может просесть на некоторое время. Но мы можем только догадываться, как всe было на самом деле.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Бояринцев Денис Челестини Фабио
Таврида
1778308925
Так и есть. Рошу продали, Рейса взяли, это вообще ниачем. Мойзес палку перегнул, но игрока такого класса в ЦСКА больше нет, Челестини просто не накого больше опереться, не на Облякова же, бггг
sewsatsnow
1778309379
Ответить
