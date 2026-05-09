Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА

Бывший спартаковец Денис Бояринцев считает, что конфликт экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини с защитником Мойзесом предопределил весенний провал команды и досрочный уход швейцарского специалиста.

– Увольнение Челестини, однозначно, напрашивалось. Несмотря на то, что армейцы неплохо смотрелись осенью и на зимних сборах. Конечно, весенняя часть по результату не устраивала никого.

– А в целом вы понимаете из-за чего ситуация в клубе может так резко развернуться на 180 градусов?

– Мы тут можем только приоткрыть какие-то моменты, которые происходят внутри команды. Я думаю, что ключевой момент – это конфликт Челестини с Мойзесом.

Потому что Мойзес – это лидер команды. Человек, который на поле выкладывается на 101 процент. Это важнейший футболист для команды в плане психологии и настроя. Он много заводит ребят, особенно молодeжь.

И такие конфликты, конечно, влияют на команду и результаты. Говорят, что незаменимых нет, но всегда есть системообразующие игроки, в отсутствие которых команда может просесть на некоторое время. Но мы можем только догадываться, как всe было на самом деле.