Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, опубликовала пост в соцсетях по случаю чемпионства петербургской команды.
Для Соболева это первый чемпионский титул в карьере.
«Мы не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇», – написала Елена.
- «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах.
- Они выиграли лигу 7 раз за последние 8 сезонов.
- «Краснодар» отстал от сине-бело-голубых на два балла.
- «Быки» упустили лидерство за тур до финиша чемпионата, проиграв на выезде «Динамо» (1:2).
