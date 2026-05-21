«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»

«Урал» подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Екатеринбургский клуб запросил анализ двух спорных эпизодов в первом переходном матче за право выступать в РПЛ против «Динамо Мх».

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей.

Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.

Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в публикации.