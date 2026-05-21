«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»

«Урал» подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС.
Екатеринбургский клуб запросил анализ двух спорных эпизодов в первом переходном матче за право выступать в РПЛ против «Динамо Мх».
«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей.
Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.
Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в публикации.
- Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.
- Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.
- Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.
- Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.
Источник: телеграм-канал «Урала»