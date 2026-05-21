  • «Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 15:25
16

«Урал» подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Екатеринбургский клуб запросил анализ двух спорных эпизодов в первом переходном матче за право выступать в РПЛ против «Динамо Мх».

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей.

Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.

Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в публикации.

  • Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.
  • Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.
  • Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
Иванов напомнил, что судья Фролов уже топил «Урал»
Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Динамо Мх Урал Фролов Антон
Комментарии (16)
OldenVad
1779368977
Мяч же должен полностью пересечь ленточку. Если не могут доказать что это так, то гол не должны засчитывать. Кучу камер понаставили, а нормальной картинки нет 😱
Чермындыр
1779369206
Такое нельзя засчитывать. Бред полнейший в исполнении судеек
k611
1779369358
В Европе мяч с датчиком и у судьи есть браслет с вибрацией. Если мяч пересекает линию ворот браслет срабатывает и никаких спорных моментов...
рылы
1779369609
почему в таких важных матчах нет вара?
Semenycch
1779370848
Я согласен, этот гол нельзя было засчитывать, так как совершенно не понятно, пересек мяч лицевую линию или нет.
zigbert
1779374194
Даже если признают гол ошибочным решением судей,для Урала это будет слабым утешением.
Император 1
1779374523
С голом вообще ничего не понятно, нормальных повторов нет. А что за пенальти не поставили?
