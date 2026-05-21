Газизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов не согласился с мнением, что исход первого переходного матча за право выступать в РПЛ против «Урала» решила судейская ошибка.

Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.

Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.

Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

«Боковой судья сразу показал гол, сейчас ни одна камера не показывает, гол это или нет. Если брать по ВАР, по протоколу они не имели права вмешиваться.

Не засчитали бы этот гол – значит, забили бы с углового. Они просматривали, видимо, не могли понять, есть гол или нет.

Перед началом игры я разговаривал с [президентом «Урала»] Григорием Викторовичем [Ивановым] и сказал: «Самое главное, чтобы не было судейских ошибок». Их я не видел, гол засчитан, значит был», – заявил Газизов.