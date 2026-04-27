Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал критику в свой адрес от генерального директора «Динамо Мх» Шамиля Газизова.

«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело – я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя. Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», – сказал Кордоба.

Ранее Газизов назвал пенальти, заработанный Кордобой картинным и заявил, что форвард «нарисовал» фол.