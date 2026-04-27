Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал критику в свой адрес от генерального директора «Динамо Мх» Шамиля Газизова.
«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело – я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя. Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», – сказал Кордоба.
Ранее Газизов назвал пенальти, заработанный Кордобой картинным и заявил, что форвард «нарисовал» фол.
- На 35-й минуте встречи колумбиец упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
- Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.
- Ранее Кордобу пытались обвинить в оскорбительном жесте в адрес вратаря «Балтики» Ивана Кукушкина.
