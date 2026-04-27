Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»

Сегодня, 13:25
33

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал критику в свой адрес от генерального директора «Динамо Мх» Шамиля Газизова.

«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело – я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя. Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», – сказал Кордоба.

Ранее Газизов назвал пенальти, заработанный Кордобой картинным и заявил, что форвард «нарисовал» фол.

  • На 35-й минуте встречи колумбиец упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
  • Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.
  • Ранее Кордобу пытались обвинить в оскорбительном жесте в адрес вратаря «Балтики» Ивана Кукушкина.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Кордоба Джон Газизов Шамиль
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антрацитовый волхв
1777287570
Пусть в свою Колумбию валит тогда и не выпендривается...
Ответить
evgevg13
1777288180
Красавчик
Ответить
Бумбраш
1777288195
Помню как карбоба достойно принял поражение,скулил про расизм неделю..кумир миллионов.. очень часто бывает что футболист и человек -это разные люди.кордоба один из них
Ответить
vick-north-west
1777289237
В следующий раз Кордобу надо обелять! акриловой белой краской!
Ответить
KPCC-SPB
1777290047
никто не очерняет, ты на себя посмотри, черный как сволочь. ты мойдодыра читал? а ну пшол отсюда
Ответить
rash1959
1777292750
По своим симуляциям уже перегнал соболя. Звание почётного дельфина переходит к "очернённому"
Ответить
k611
1777292912
Справедливости ради - "рисовать" он умеет...
Ответить
neveldomha
1777293172
Начнёшь тебя обелять, скажешь расисты. Вообщем, чтобы не обидеть, будем обсерять
Ответить
Интерес
1777293958
Доба, ты попал в филологический капкан!
Ответить
Cleaner
1777295171
Кордоба резко ответил критикам: - Хватит очернять мое ЛИЦО!...)))
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 