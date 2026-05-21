Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон высказался о готовящейся смене главного тренера в московской команде.

Ожидается, что бело-голубые назначат Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.

«По поводу Шварца в «Динамо». Это дерьмо, а не тренер. Даже хуже Карпина. С ним «Динамо» будет стоять на вылет, вот увидите.

Человек, который все-таки пробил это назначение, просто сказочный ***. Просто ***. А какую неустойку придется платить после десяти туров, когда «Динамо» будет на последнем месте – *** [шок]. Это просто мрак, *** [блин].

Придурки, вы бы хоть посмотрели, как «Динамо» играло при нем после ухода Воронина, который и тренировал тогда, пока этот Шварц изображал тренера (а когда самому пришлось рулить, набрал пару очков за 10 туров, *** [проиграв] почти все матчи разгромно).

Как при нем играла «Герта» с достаточно крепким составом, которая потом *** [к черту] вылетела. Как Нью-Йорк играл.

У этого *** [человека] по карьере 40% побед и два вылета в низшие лиги на пять команд, сука. У какого-нибудь Юрана карьера лучше. Одумайтесь, Богом прошу.

Ну это просто *** [невозможное] какое-то. В это сложно даже поверить, что где-то еще в мире существует настолько несчастный футбольный клуб с таким конченым руководством.

ЦСКА, кстати, советую взять Ролана Гусева. Перспективный тренер и легенда клуба. И много денег не возьмет.

Хотя ладно, я передумал. Это все эмоции. Надо дальше болеть за любимую команду. Пусть будет Шварц. Удачи ему. Я благословляю. Одобряю это назначение и верю в успех. «Динамо» будет чемпионом в следующем сезоне!

Тотальный прессинг, молниеносная игра в атаке. Забьем сколько сумеем, пропустим сколько захочет соперник. Сандро, я верю! Вперед, «Динамо» – заявил Мэддисон.