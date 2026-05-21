  • Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»

Вчера, 19:54
12

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон высказался о готовящейся смене главного тренера в московской команде.

Ожидается, что бело-голубые назначат Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.

«По поводу Шварца в «Динамо». Это дерьмо, а не тренер. Даже хуже Карпина. С ним «Динамо» будет стоять на вылет, вот увидите.

Человек, который все-таки пробил это назначение, просто сказочный ***. Просто ***. А какую неустойку придется платить после десяти туров, когда «Динамо» будет на последнем месте – *** [шок]. Это просто мрак, *** [блин].

Придурки, вы бы хоть посмотрели, как «Динамо» играло при нем после ухода Воронина, который и тренировал тогда, пока этот Шварц изображал тренера (а когда самому пришлось рулить, набрал пару очков за 10 туров, *** [проиграв] почти все матчи разгромно).

Как при нем играла «Герта» с достаточно крепким составом, которая потом *** [к черту] вылетела. Как Нью-Йорк играл.

У этого *** [человека] по карьере 40% побед и два вылета в низшие лиги на пять команд, сука. У какого-нибудь Юрана карьера лучше. Одумайтесь, Богом прошу.

Ну это просто *** [невозможное] какое-то. В это сложно даже поверить, что где-то еще в мире существует настолько несчастный футбольный клуб с таким конченым руководством.

ЦСКА, кстати, советую взять Ролана Гусева. Перспективный тренер и легенда клуба. И много денег не возьмет.

Хотя ладно, я передумал. Это все эмоции. Надо дальше болеть за любимую команду. Пусть будет Шварц. Удачи ему. Я благословляю. Одобряю это назначение и верю в успех. «Динамо» будет чемпионом в следующем сезоне!

Тотальный прессинг, молниеносная игра в атаке. Забьем сколько сумеем, пропустим сколько захочет соперник. Сандро, я верю! Вперед, «Динамо» – заявил Мэддисон.

  • Шварц тренировал динамовцев с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Гусев Ролан
Комментарии (12)
sochi-2013
1779383061
Не верю! Хуже Карпина не бывает.
шахта Заполярная
1779384048
Во илюше вставило.
subbotaspartak
1779384785
Чесал-чесал и... причесал, можно сказать пригладил...
oyabun
1779387252
У чела явная биполярочка - настолько быстро меняет свои мнения.😆
СильныйМозг
1779390676
Нормально он его охарактеризовал. Да ему надо в спартак!
ZAITZEFF2011
1779391389
Кому известен этот экземпляр кроме бомбардира и зачем его тут цитировать?
Lilipyt
1779399433
Динамо ни когда не было ТОПом в современных реалиях и состав у них соответствующий. Пару игроков из состава можно выделить, убери их и середина таблицы для них будет радостным местом. От чего его так утюжит не понятно. Два года забрались высоко и когда им надо было решать все потеряли. Есть история, но нет стиля, амбиций (кроме слов) и желания
IVANRUS777
1779400909
Видимо у Мэдиссона биполярное расстройство.
SLADE2019
1779426330
Не знаю что там было в Нью-Йорке, но Герта и до его прихода на вылет стояла, причем весьма основательно. Это так, к слову. А Илья, наверное думает, что в эту проклятую команду кто то из топ-10 тренеров прибежит, обо всем забыв?
BRO_football
1779438562
Сколько можно цитировать этого вечно пьяного идиота? Когда уже СМИ поймут, что Мэддисон большой тролль и любитель метаиронии, поэтому всё им сказанное нужно делить на два. Поэтому цитируя его слова вы в первую очередь делаете хуже только себе.
