Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о незавидной судьбе друзей детства.

«У меня со старого двора в Саратове половина друзей сторчалась, половина отсидела уже. Это классика вообще.

Там такая вилка: кто-то в 20 лет сел или умер, а кто-то ближе к 30. Вот и все. Другого варианта нет», – заявил 36-летний футболист.