Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о незавидной судьбе друзей детства.
«У меня со старого двора в Саратове половина друзей сторчалась, половина отсидела уже. Это классика вообще.
Там такая вилка: кто-то в 20 лет сел или умер, а кто-то ближе к 30. Вот и все. Другого варианта нет», – заявил 36-летний футболист.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: Smol Talk