Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не сомневался, что клуб будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Зенит» начал не очень здорово, но сомнений, что он будет бороться за чемпионство, не было. Запас игроков и мастерства у команды огромен. Рано или поздно он начал бы завоевать свои очки. Не всегда яркая игра была – это да. В концовке сезона счастье привалило. Когда все вернулось в руки команды – она свой шанс реализовала», – сказал Аршавин.