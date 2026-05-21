Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может уйти в «Акрон», но при двух условиях.

Вероятно, это произойдет, если армейцы назначат иностранного тренера, а тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ.

«Акрон» борется с «Ротором» за право выступать в Премьер-лиге-2026/27. В первом стыке победили в Волгограде со счетом 2:0.