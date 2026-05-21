  • Сафонов не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 от CIES

Сафонов не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 от CIES

Вчера, 19:18
5

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала команду сезона Лиги 1 по итогам сезона-2025/26.

В нее вошли четыре игрока «ПСЖ». Среди них нет российского вратаря Матвея Сафонова.

Вратарь: Эрве Коффи («Анжер»);

Защитники: Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Айсса Манди («Лилль»), Матье Удоль («Ланс»);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Мамаду Сангаре («Ланс»), Флориан Товен («Ланс»);

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Эстебан Леполь («Ренн»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Источник: CIES Footbal Observatory
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
ZAITZEFF2011
1779391531
Ему там ничего и не светило. Враги своих выгораживают.
нейтральныйкакникто
1779412129
А почему он должен туда попадать??!!Из-за того , что выступает в ПСЖ??Так из ПСЖ в этой сборной только четверо!!!Косячил то он достаточно в Лиги1!!!
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
