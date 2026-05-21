Сафонов не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 от CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала команду сезона Лиги 1 по итогам сезона-2025/26.
В нее вошли четыре игрока «ПСЖ». Среди них нет российского вратаря Матвея Сафонова.
Вратарь: Эрве Коффи («Анжер»);
Защитники: Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Айсса Манди («Лилль»), Матье Удоль («Ланс»);
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Мамаду Сангаре («Ланс»), Флориан Товен («Ланс»);
Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Эстебан Леполь («Ренн»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Источник: CIES Footbal Observatory